POL-MK: Bargeld, Rucksack und Parfüm aus Auto gestohlen

Hemer (ots) - Tagtäglich versuchen Telefonbetrüger Bürgerinnen und Bürger im Märkischen Kreis und darüber hinaus um ihr Erspartes zu bringen. In Hemer kam es am gestrigen Donnerstag zu zwei Fällen. Einmal meldete sich angeblich die Polizei und im zweiten Fall das "Iserlohner Gericht". Die Geschichte war in beiden Fällen aber gleich: Die Geschädigten hätten angeblich einen Vertrag abgeschlossen und müssten jetzt ...

