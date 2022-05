Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Nauheim: Polizeiliche Beratung auf dem Wochenmarkt

Friedberg (ots)

Wichtige Informationen und Hinweise erhalten Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 24. Mai, am Info-Stand der Polizei auf dem Wochenmarkt. Die Kriminalpolizeiliche Beraterin Sylvia Jacob und der Schutzmann vor Ort, Bernd Büthe, informieren zwischen 13 Uhr und 16 Uhr gemeinsam über die Themen Fahrraddiebstahl, Einbruchschutz und Betrugsmaschen. Interessierte erhalten Informationen zu den aktuell gängigen Betrugsarten und bekommen hilfreiche Tipps in Sachen Prävention. Zudem können sie ihre Fragen an die beiden Beamten loswerden, die sich schon jetzt auf den Austausch freuen!

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

