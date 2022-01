Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - mehrere Farbschmierereien, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien kam es im Zeitraum vom 3. bis 6. Januar in Gaggenau. Ein oder mehrere Unbekannte besprühten in diesem Zeitraum mehrere Objekte im Bäumbachring, in der Bäumbachallee und im Birkenweg mit blauer Farbe. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 550 Euro. Das Polizeirevier Gaggenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 07225 9887-0 um Hinweise.

/pi

