Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Telefonbetrüger weiterhin aktiv

Hemer (ots)

Tagtäglich versuchen Telefonbetrüger Bürgerinnen und Bürger im Märkischen Kreis und darüber hinaus um ihr Erspartes zu bringen. In Hemer kam es am gestrigen Donnerstag zu zwei Fällen. Einmal meldete sich angeblich die Polizei und im zweiten Fall das "Iserlohner Gericht". Die Geschichte war in beiden Fällen aber gleich: Die Geschädigten hätten angeblich einen Vertrag abgeschlossen und müssten jetzt dringend 780EUR überweisen, da ansonsten sämtliche Konten gesperrt werden würden. Glücklicherweise vielen die beiden Geschädigten, ein 67-Jähriger und eine 84-Jährige, nicht auf die Masche herein. Stattdessen erstatteten sie Anzeige bei der Polizei. (schl)

