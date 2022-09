Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Schultor beschädigt

Unbekannte haben das Tor einer Schule in Aurich beschädigt. Bereits zwischen Freitag, 16.09.2022, und Sonntag, 18.09.2022, wurde das Tor in der Breslauer Straße angegangen. Dabei verursachten sie einen Schaden von rund 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Ihlow - Fahrzeug beschädigt

Am Ihler Meer in Ihlow kam es zu einer Sachbeschädigung. Am Sonntag gegen 19 Uhr stellte ein Fahrzeughalter seinen blauen Hyundai an der dortigen Ladestation ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er am Radlauf einen Schaden, welcher sich auf rund 400 Euro beläuft. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter Telefon 04941 606215 entgegen.

