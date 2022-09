Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich-Plaggenburg - Fahrzeuge der Feuerwehr gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Aurich-Plaggenburg - Fahrzeuge der Feuerwehr gestohlen

Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr sind in Aurich-Plaggenburg gestohlen worden. Am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr meldete ein Passant bei der Leitstelle eine verdächtige Person in einem Löschfahrzeug der Feuerwehr im Wald in Plaggenburg. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug gestohlen war. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger wurde von der Polizei zur Dienststelle verbracht und erkennungsdienstlich behandelt.

Nach einer umfangreichen Suche fanden die Einsatzkräfte gegen 9.10 Uhr in dem Wald auch ein zweites gestohlenes Feuerwehrfahrzeug, einen Ford Transit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu den Hintergründen und möglichen weiteren Tatbeteiligten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 606215.

