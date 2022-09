Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Betrunken gefahren

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Sonntagabend in Marienhafe gestoppt. Er war mit seiner Fahrweise einem anderen Verkehrsteilnehmer aufgefallen, welcher umgehend die Polizei alarmierte. Die Beamten hielten den alkoholisierten 64-jährigen Mann auf der Burgstraße in seinem Auto an und führten bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Upgant-Schott - 21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag in Upgant-Schott mit einem Pkw kollidiert. Gegen 15.40 Uhr fuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand ein 55 Jahre alter VW-Fahrer auf dem Siegelsumer Moorweg und wollte nach links in die Brookmerlander Straße abbiegen. Hierbei stieß er mit einem von rechts kommenden Motorradfahrer aus Norden zusammen. Der 21-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Norderney - Unfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag auf Norderney in der Straße Up Süderdün. Zwischen 12 Uhr und 15 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren gegen das Heck eines geparkten silbernen VW Passat. Der Wagen stand auf dem Grundstück einer Ferienwohnung. Möglicherweise fuhr der Verursacher einen Lkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norderney entgegen unter Telefon 04932 92980.

