POL-AUR: Aurich - Bruder mit Hammer angegriffen

Aurich - Bruder mit Hammer angegriffen

Ein 24-jähriger Mann hat am Donnerstag in Aurich seinen Bruder mit einem Hammer angegriffen. Nach ersten Erkenntnissen war es zwischen den beiden 24 und 27 Jahre alten Geschwistern an ihrer Wohnanschrift in Walle zu Streitigkeiten gekommen. Im weiteren Verlauf soll der 24-Jährige versucht haben, seinen Bruder mit einem Hammer zu schlagen. In einem Zimmer des Hauses soll er zudem ein Feuer gelegt haben. Das 27-jährige Opfer und ein Handwerker, der zufällig vor Ort war, konnten die Flammen löschen, wurden jedoch durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Der 24-jährige amtsbekannte Beschuldigte wurde von der Polizei in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.

