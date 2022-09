Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Taxifahrer ausgeraubt

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Taxifahrer ausgeraubt

Zu einem Raub auf einen Taxifahrer kam es am Sonntagmorgen in Norden. Nach ersten Erkenntnissen stieg gegen 4.30 Uhr in Norddeich eine männliche Person in ein Taxi und ließ sich in den Innenstadtbereich Norden fahren. Dort forderte der Unbekannte von dem 58-jährigen Taxifahrer unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Mit der erbeuteten Geldsumme flüchtete der Täter dann fußläufig in unbekannte Richtung. Das 58-jährige Opfer blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210 entgegen.

