Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 25.09.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Fahren trotz Fahrverbot und ohne Betriebserlaubnis

Ein 53-jähriger Mann aus Großefehn wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in Großefehn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass dem Mann ein Fahrverbot auferlegt wurde und für seinen PKW zudem die Betriebserlaubnis erloschen war. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunken vor den Augen der Polizei gegen einen anderen PKW gefahren

Während zwei Polizeibeamte auf dem Parkplatz einer Diskothek im Südbrookmerland eine Körperverletzung aufnahmen, wurden sie zufällig Zeugen eines durch Trunkenheit verursachten Unfalls. Ein 45-jähriger Mann aus der Slowakei fuhr auf dem Parkplatz der Diskothek mit seinem PKW rückwärts gegen einen anderen PKW. Die Beamten stellten fest, dass der Mann stark alkoholisiert war. Gegen den Mann, der nach eigenen Angaben vorhatte, noch ganz zu seiner Arbeitsstelle bei einem großen Industriebetrieb in Emden zu fahren, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem musste er für das Strafverfahren eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland nachweisen konnte.

Altkreis Norden

Dornum - PKW auf Einfahrt beschädigt

In Dornum im Crimbershörn kam es am Freitag zwischen 19:00 Uhr und Samstag 11:00 Uhr zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines Mercedes-Benz stellte seinen Wagen rückwärts auf die Grundstückseinfahrt. Der Verursacher des Schadens wird beim Rangieren das Kfz beschädigt haben und hat sich dann im Anschluss entfernt. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,- Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, Tel. 04931 9210, zu melden.

Lütetsburg - Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

Auf der Küstenbahnstraße in Lütetsburg kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und Pkw. Der 19-jährige Motorradfahrer aus Hage befuhr mit seinem Motorrad die Küstenbahnstraße, aus Richtung Norden kommend, in Fahrtrichtung Hage. Der 44-jährige Pkw-Führer befuhr mit seinem Pkw den Kolkbrücker Weg in Fahrtrichtung Küstenbahnstraße. An der Einmündung zur Küstenbahnstraße wollte dieser nach links auf die Küstenbahnstraße abbiegen. Der Autofahrer bemerkte den Pkw, welcher in Richtung Kolkbrücker Weg abbog, übersah jedoch den dahinter fahrenden 19-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Der Motorradfahrer stürzte, blieb jedoch unverletzt. Am Motorrad und am PKW entstanden erheblichen Sachschäden.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl eines Pedelecs beim "Norder Tor"

In der Bahnhofsstraße in Norden kam am es Samstag im Zeitraum 14:00 Uhr und 14:15 Uhr zu einer Entwendung eines gesicherten E-Bikes beim hinteren Eingang des dortigen Einkaufszentrums "Norder Tor". Es entstand ein Schaden von über 3.000,- Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, Tel. 04931 9210, zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Stedesdorf - Streitigkeiten münden in Körperverletzung

Am Samstagabend kam es in der Friesenstraße in Stedesdorf zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 40-Jährigen Stedesdorfer und einem 20-Jährigem Dunumer. Im Verlauf dieses Streits schlägt der 40-Jährige auf den 20-Jährigen in Gesicht und es kommt zu einem Handgemenge. Im Rahmen von Schlichtungsversuchen wird zudem eine 21-Jährige Stedesdorferin und eine 17-Jährige aus Moorweg von dem 40-Jährigen verletzt. Diesen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.

Stedesdorf - Körperverletzung

Zu einer weiteren Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 01:50 Uhr auf der Hauptstraße in Stedesdorf. Ein 31-Jähriger aus Stedesdorf schlug einem 52-Jährigen aus Blomberg mit der Faust ins Gesicht, sodass das Opfer einen Zahn verlor. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Stedesdorfer wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Sonntagmorgen um kurz nach Mitternacht kam ein 18-Jähriger aus Wittmund mit seinem Fahrrad zu Fall. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung stellten die Beamten des PK Wittmund Atemalkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer fest. Ein daraufhin durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 1,7 Promille, sodass dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen werden musste. Zudem erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.

