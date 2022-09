Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Autofahrerin war betrunken

Eine 38 Jahre alte Frau war am Donnerstag in Carolinensiel betrunken mit dem Auto unterwegs. Gegen 20.40 Uhr hielt die Polizei die Autofahrerin auf der Straße Am Harlesiel an und führten im Rahmen der Verkehrskontrolle einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab bei der Frau einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Beamten nahmen der 38-Jährigen den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel ab. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friedeburg - 18-Jähriger verletzt

In der Friedeburger Hauptstraße kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 5.45 Uhr wollte ein 32 Jahre alter BMW-Fahrer von einem Parkplatz auf die Bundesstraße fahren und übersah hierbei offenbar einen von rechts kommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der 18-jährige Fahrradfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Friedeburg - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht im Begegnungsverkehr kam es am Donnerstag in Friedeburg. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 11.35 Uhr der Fahrer eines weißen Fiat Talento auf der Hauptstraße in Richtung Sande, als ihm in Höhe der Hausnummer 71 ein anderes Auto entgegenkam und seinen Wagen seitlich touchierte. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

