Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Farbschmierereien

Wittmund - Unfallflucht

Esens - Radfahrerin verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Farbschmierereien

In Esens kam es zu Farbschmierereien. In der Nacht zu Mittwoch beschädigten Unbekannte die Fassade und diverse Glastüren eines Supermarkts in der Bürgermeister-Becker-Straße mit Farbe. Auch das Schaufenster eines Geschäfts in der Straße Vor dem Drostentor wurde beschmiert. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Im Dohuser Weg in Wittmund kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Auf einem Parkplatz touchierte zwischen 11.15 Uhr und 12 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen Renault Captur und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise auf den Autofahrer nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Esens - Radfahrerin verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Mittwoch in Esens bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 11.20 Uhr eine 53-jährige Frau mit einem Ford in den Kreisverkehr der L6 und wollte diesen in Richtung Nordring verlassen. Hierbei übersah sie offenbar die 75-jährige Frau, die mit ihrem Pedelec die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß und die 75-Jährige stürzte. Sie wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell