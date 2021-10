Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto nicht verschlossen

Am Dienstag nahm ein Unbekannter einen Rucksack aus einem Auto in Heidenheim mit.

Ulm (ots)

Das Auto stand in den frühen Morgenstunden in der Ottilienstraße. Die 22-jährige Fahrerin hatte ihr Fahrzeug nicht verschlossen. Als sie gegen 6.30 Uhr von einem Termin zurückkehrte, fehlte ihr Rucksack. Den hatte ein Dieb aus dem unverschlossenen Auto an sich genommen.

ie Polizei warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie sich nur kurzfristig davon entfernen. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

