Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Autos aufgebrochen

Ihlow - Kraftstoff gestohlen

Norden - Krad-Fahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Autos aufgebrochen

Zu mehreren Autoaufbrüchen kam es in der Nacht zu Dienstag in Norden. Im Deepsweg, im Siedlungsweg, in der Wurzeldeicher Straße und Am Fehnkanal wurden bei diversen Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und teilweise Wertgegenstände entwendet. Die Taten ereigneten sich nach ersten Erkenntnissen in der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Ihlow - Kraftstoff gestohlen

Unbekannte haben in Ihlow auf einer Baustelle Kraftstoff gestohlen. Die Täter betraten nach ersten Erkenntnissen zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, eine Baustelle an der Ems-Jade-Straße in Bangstede und zapften von einem Bagger zig Liter Kraftstoff ab. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Norden - Krad-Fahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Dienstagmorgen ein Mopedfahrer verletzt worden. Gegen 7.10 Uhr fuhr der 25-Jährige nach ersten Erkenntnissen auf der Straße Im Horst und wollte in die Brückstraße abbiegen. Hierbei stieß er mit einer entgegenkommenden 39-jährigen Mazda-Fahrerin zusammen. Der Mopedfahrer wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

