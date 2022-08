Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Trickdiebe an der Wohnungstür

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Gellershagen - Am Donnerstagabend, 11.08.2022, ist es einer Frau, unter einem Vorwand, gelungen, die Wohnung einer Bielefelderin zu betreten. Nach ihrem Aufenthalt fehlte Schmuck aus dem Haushalt der Seniorin.

Gegen 18:45 Uhr bemerkte eine ältere Anwohnerin, wie jemand an einer Nachbarwohnung des Mehrfamilienhauses an der Straße Flehmannshof die Klingel betätigte. Wenig später läutete es an der Wohnungstür der Seniorin. Sie öffnete ihre Eingangstür, vor der eine junge Frau stand, die mit einem Akzent sprach.

Die Unbekannte gab vor, einer abwesenden Nachbarin Geld hinterlegen zu wollen. Aus diesem Grund bat sie die ältere Dame um einen Umschlag. Während die Anwohnerin nach einem Kuvert suchte, betrat die fremde Frau ihre Wohnung, wobei die Eingangstür weiterhin geöffnet blieb. Nachdem sie den Umschlag auch noch beschriftet und sich einige Minuten in der Wohnung aufgehalten hatte, verschwand die unbekannte Frau im Hausflur.

Kurze Zeit später fiel der Seniorin auf, dass ein goldenes Gliederarmband und einige goldene Ringe verschwunden waren. Sie vermutet, dass sich ein Mittäter in ihre Wohnung schlich, als sie der jungen Frau half.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen:

Die Frau war circa 30 Jahre alt, etwa 160 cm groß und schlank. Sie hatte ihre langen schwarzen Haare zu einem Dutt gebunden und soll ein südländisches Aussehen besitzen. Sie trug ein weißes T-Shirt mit Applikationen auf der Brust und eine weiße Hose.

Die Polizei erinnert:

Bleiben Sie besonders misstrauisch, wenn plötzlich unbekannte Personen unangemeldet auftauchen und versuchen, Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu betreten.

Trickdiebe nutzen unterschiedliche Maschen und treten gegenüber ihren Opfern oft freundlich auf, um dann selbst oder mit einem Komplizen Beute machen zu können.

Sie sollten immer sofort den Polizeinotruf 110 wählen, wenn ihnen der Aufenthalt fremder Personen oder Fahrzeuge in ihrem Wohngebiet ungewöhnlich erscheint oder sie Opfer eines Trickdiebstahls geworden sind.

Als zusätzliche technische Sicherung kann ein Bügel oder eine Kette an der Eingangstür montiert werden, so dass die Tür bei unbekannten Gästen nur einen Spalt weit geöffnet werden kann.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell