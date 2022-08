Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisster Senior verstorben aufgefunden

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Wie berichtet, wurde seit dem 04.07.2022 ein 85-jähriger demenzkranker Mann aus Sennestadt gesucht. Am Dienstag, 09.08.2022, wurde der Leichnam des Bielefelders in einem Waldgebiet aufgefunden. Es liegen keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod vor.

Gegen 13:10 Uhr informierte ein Waldarbeiter die Polizei über das Auffinden einer verstorbenen Person in der Nähe eines Wasserwerks an der Paderborner Straße. Bei einer am Freitag, 12.08.2022, erfolgten Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass es sich bei der aufgefundenen Person um den vermissten Senior handelt. Am Leichnam wurden persönliche Gegenstände aufgefunden, die dem 85-Jährigen zuzuordnen sind. Die Bearbeitung eines DNA-Abgleichs dauert an.

Meldung vom 04.07.2022, 14:43 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5264663 Meldung vom 05.07.2022, 15:08 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5265795

