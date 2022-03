POL-HS: Diebstahl eines Klein-LKW

Hückelhoven-Brachelen (ots) - Von einer Baustelle an der Straße Fochsensteg stahlen unbekannte Personen am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagnachmittag (18. März), 15 Uhr, und Montagmorgen (21. März), 7 Uhr, etwa 100 Meter Starkstromkabel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

