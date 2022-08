POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 32. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - MS / Nach intensiver Suche durch die Polizei konnte die 82-jährige Christa G. bereits am 12.08.2022, in den Abendstunden, wohlbehalten angetroffen werden. Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizeipräsidium Bielefeld Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kurt-Schumacher-Straße 46 33615 Bielefeld Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020 ...

