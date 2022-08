Polizei Bielefeld

POL-BI: Seniorin vermisst - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Die 82-jährige Christa G. wird seit heute Vormittag, 12.08.2022, vermisst. Sie wurde zuletzt in einem Seniorenzentrum in der Straße An der Rosenhöhe gesehen. Wer kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort benennen?

Die gesuchte Seniorin ist desorientiert, auf einen Rollator angewiesen und sturzgefährdet.

Sie ist 156 cm groß, hat eine normale Statur, eine gebeugte Haltung und grau-rote Haare. Sie trägt eine helle Hose und ein blaues T-Shirt und eine Brille.

Die polizeiliche Suche nach Christa G. im Umfeld des Seniorenzentrums und der weiteren Umgebung verlief bislang ergebnislos.

Bürgerinnen und Bürger melden Hinweise zum Aufenthaltsort der 82-Jährigen an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell