POL-OG: Baden-Baden - Geld erpresst

Achern (ots) - Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung kam es am Sonntagnachmittag an der Kreuzung zwischen Martinstraße und Kappellenstraße zur Kollision zweier Fahrzeuge. Der 33-jährige mutmaßliche Unfallverursacher fuhr in die Kreuzung auf der Kappellenstraße aus Richtung des Schwimmbads kommend ein und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Audi-Fahrer, welcher sich in Richtung des Polizeireviers bewegte, ...

mehr