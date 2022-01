Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Lahr (ots)

Am Donnerstag kam es zu einem Unfall an der Kreuzung der Jammstraße zur Kaiserstraße. Kurz nach 14 Uhr fuhr eine Fahrradfahrerin die Jammstraße bergabwärts und musste an der dortigen Stoppstelle verkehrsbedingt anhalten. In der Folge wollte sie geradeaus weiter über die Kreuzung hinweg weiterfahren. Der 66-jährige Fahrer eines Kleinbusses, der ebenfalls die Jammstraße bergabwärts fuhr, wollte zeitgleich nach rechts in die Kaiserstraße abbiegen und kollidierte hierbei mit der Zweiradlenkerin. Die Seniorin kam hierbei zu Fall kam, verletzte sich glücklicherweise aber nur leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Lahr gebracht. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell