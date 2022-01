Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aufgefahren

Offenburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend ist ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. Nach derzeitigem Stand hielt ein 49-jähriger Citroen-Fahrer gegen 18 Uhr an einer Fußgängerfurt im Bereich Messekreisverkehr/Marlener Straße an und ermöglichte einem Fahrradfahrer das Überqueren der Straße. Dies erkannte eine 26-jährige Ford-Lenkerin offenbar zu spät und fuhr auf den Citroen auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Wartende leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht wurde.

/ae

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell