POL-BI: 85-jähriger Gerhard P. weiterhin vermisst

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brackwede - Ein Pizzabote meldete sich bei der Polizei, weil ein Autofahrer am Montag, 04.07.2022, an der Kreuzung Gotenstraße und Germanenstraße die Vorfahrt missachtet habe und er vor dem Pkw ausgewichen sei - wobei er verletzt wurde. Gegen 14:30 Uhr fuhr der 20-jährige Pizzabote auf der Gotenstraße in Richtung der Gaswerkstraße. Als sich der Roller-Fahrer der Kreuzung ...

