POL-BI: Unfallflucht: Rollerfahrer weicht Pkw aus

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Ein Pizzabote meldete sich bei der Polizei, weil ein Autofahrer am Montag, 04.07.2022, an der Kreuzung Gotenstraße und Germanenstraße die Vorfahrt missachtet habe und er vor dem Pkw ausgewichen sei - wobei er verletzt wurde.

Gegen 14:30 Uhr fuhr der 20-jährige Pizzabote auf der Gotenstraße in Richtung der Gaswerkstraße. Als sich der Roller-Fahrer der Kreuzung Gotenstraße und Germanenstraße näherte, fuhr zeitgleich ein Autofahrer mit einem schwarzen Kia Sportage auf der Germanenstraße in Richtung der Hauptstraße. An der Kreuzung gilt die Regel Rechts vor Links. Der Autofahrer verlangsamte seine Fahrt nicht und der 20-Jährige stürzte, als er mit seinem Roller nach rechts auswich. Der Pkw hielt kurz an, setzte seine Fahrt aber schließlich fort.

Der 29-Jährige wurde leicht verletzt und beabsichtigte, nach der Unfallaufnahme einen Arzt aufzusuchen. Den Sachschaden an dem Roller der Marke Xiamen schätzten Polizeibeamte auf circa 500 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

