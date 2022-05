Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schlägerei auf dem Maimarkt

Landau (ots)

Am Samstag Abend gegen 22.00h mussten mehrere Polizeistreifen wegen einer Schlägerei auf dem Landauer Maimarkt ausrücken. Im Bereich "Beckers Almhütte" gerieten zwei Personengruppen in Streit. Der Streit endete in einer handfesten Auseinandersetzung. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Der Hauptakteur flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Er wird als junger Mann mit rotem T-Shirt beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell