POL-BI: Einbruch in Imbiss

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Oldentrup - Unbekannte Einbrecher lösten am Sonntagmorgen, 03.07.2022, die Alarmanlage einer Firma in der Straße Lübberbrede aus und ergriffen daraufhin die Flucht. Zudem ereigneten sich zwei Einbrüche in unmittelbarer Nähe. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 02:05 Uhr hatten unbekannte Täter mit Hilfe einer Leiter Zugang zu einem Firmengrundstück in der Lübberbrede erlangt. Als sie ...

mehr