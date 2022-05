Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Polizei kontrolliert Jugendliche

Am Samstag vernichtete die Polizei auch Tabak in Dietenheim.

Ulm (ots)

Gegen 13.45 Uhr kontrollierte die Polizei in der Bachgasse einen 17-Jährigen und einen 16-Jährigen. Die Beamten fanden bei ihnen mehrere Utensilien zum Rauchen wie beispielsweise Tabak. Die Polizisten verständigten die Eltern der Jugendlichen. Sie vernichteten die Gegenstände mit Einwilligung der Besitzer. Mit beiden Jugendlichen führten die Ermittler ein belehrendes Gespräch.

Der Polizei geht es bei den Kontrollen nicht darum, Verstöße anzuzeigen. In erster Linie ist es die Absicht der Polizei, die Menschen zu überzeugen und zu sensibilisieren. Sie geht deshalb mit Augenmaß vor und sorgt auch gemeinsam mit den Ordnungsbehörden dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Dabei appellieren die Kontrollierenden zunächst an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger. Die Polizei wird in der nächsten Zeit die Kontrollen fortsetzen, daneben aber auch weiterhin auf eine breite Prävention und Information, etwa durch Gespräch mit den Menschen, setzen.

