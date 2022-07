Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrüche in Firmenbüros - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Oldentrup - Unbekannte Einbrecher lösten am Sonntagmorgen, 03.07.2022, die Alarmanlage einer Firma in der Straße Lübberbrede aus und ergriffen daraufhin die Flucht. Zudem ereigneten sich zwei Einbrüche in unmittelbarer Nähe. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:05 Uhr hatten unbekannte Täter mit Hilfe einer Leiter Zugang zu einem Firmengrundstück in der Lübberbrede erlangt. Als sie anschließend ein Fenster gewaltsam öffneten, lösten sie eine Alarmanlage aus und flüchteten ohne Beute vom Tatort.

Zudem brachen Unbekannte in eine Firma in der Teltower Straße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten einen Tresor. Der Tatzeitraum liegt zwischen 15:30 Uhr am Freitag, 01.07.2022, und 14:10 Uhr am Sonntag, 03.07.2022.

Des Weiteren gelangten Einbrecher gewaltsam in eine weitere Firma in der Teltower Straße. Die Täter durchsuchten ein Büro nach Diebesgut und flüchteten schließlich ohne Beute. Die Tat wurde im Zeitraum von Samstag, 02.07.2022, gegen 17:00 Uhr und Sonntag, 03.07.2022, 13:50 Uhr, verübt.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Einbrüche von einem Täter oder einer Tätergruppe verübt worden sind.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen bei dem ermittelnden Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

