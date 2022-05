Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizeibeamte bespuckt und angegriffen

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Von Samstag den 28.05. auf Sonntag den 29.05.2022 kam es gleich zwei Mal zur Gewalt gegen Polizeibeamte. Zunächst rief ein stark alkoholisierter 37-Jähriger Mann aus Alzey, gegen 21 Uhr die Polizei auf den Plan, als dieser eine einer Tankstelle in der Innenstadt betrat und hierbei unmittelbar in Streit mit einem weitere Kunden der Tankstelle geriet. Nachdem dieser dem 21-jährigen Frankenthaler unvermittelt ins Gesicht schlug und von Passanten davon abgehalten werden musste, weiter auf den 21-jährigen einzuwirken, wurde die Polizei hinzugerufen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich dieser weiterhin hoch aggressiv, woraufhin er letztlich gefesselt und in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei leistete der 37-jährige Widerstand, versuchte mehrfach nach den eingesetzten Beamten zu treten, beleidigte diese in vielfältiger Weise und spuckte einem 27-jährigen Polizeikommissar ins Gesicht. Der 37-jährige musste die Nacht, bis zur Ausnüchterung, in der Gewahrsamszelle verbringen.

Eigentlich nur Gutes im Sinn hatte die Streife, als sie gegen 00:30 Uhr einen, mitten auf der Fahrbahn des Kreuzungsbereiches Wormser Str./Friedrich-Ebert-Straße schwankenden, 17-jährigen aus Frankenthal ansprach. Er sollte aufgefordert werden seinen weiteren Weg auf dem Gehweg fortzusetzen, da der Weg auf Fahrbahn, insbesondere in dem sichtlich alkoholisierten Zustand, schlicht zu gefährlich war. Dieser zeigte allerdings wenig Verständnis für die polizeiliche Ansprache und reagiert unmittelbar verbal aggressiv. Die Angabe seiner Personalien verweigerte er und versuchte sich dann durch Wegrennen der weiteren Maßnahmen zu entziehen. Dies wurde durch die Beamten unterbunden, allerdings wehrte er sich gegen die anschließende Fixierung nach Kräften und riss einen 26-jährigen Polizeibeamten zu Boden. Hierbei verletzten sich sowohl der Polizeibeamte, als auch der Beschuldigte leicht. Wie sich herausstellte war der Jugendliche mit knapp 1,4 Promille Atemalkoholkonzentration erheblich alkoholisiert und wurde im Nachgang an einen erziehungsberechtigten übergeben.

Immer wieder werden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell