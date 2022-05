POL-PDLU: Schifferstadt-Sachbeschädigung an einem Pkw

Schifferstadt (ots) - Am Samstag, 28.05.2022, gegen 17:30 Uhr kam es am Burgunderplatz zu einer Sachbeschädigung an einem Opel Adam. Hierbei wurde die Frontscheibe beschädigt und mehrere Dellen in der Motorhaube hinterlassen. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 ...

