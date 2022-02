Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Bonefeld (ots)

Am Sonntag beobachtete ein aufmerksamer Zeuge gegen 22:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, die sich auf der Bundesstraße 256 in Bonefeld ereignete. Am Bonefelder Kreisverkehr kam der Unfallverursacher mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Straßenlaterne. Am Laternenmast und am PKW des Unfallverursachers entstand Sachschaden. Der Zeuge gab an, dass es sich bei dem PKW des Unfallverursachers um einen roten Porsche 911 (vermutlich ein Oldtimer) handelt. Der PKW habe aufklappbare Frontscheinwerfer gehabt. Nach dem Unfall entfernte sich der Beschuldigte unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Straßenhaus. Der Zeugenaussage zufolge sei der PKW mit zwei männlichen Personen besetzt gewesen (ca. 1,75 cm groß, ca. 19-20 Jahre alt).

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell