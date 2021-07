Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einparken unter erschwerten Umständen

Germersheim (ots)

Am Sonntag um 01.00 h, wurde von einem Anwohner in der Ludwig-Erhard-Straße ein weißer Transporter gemeldet. Dieser stieß beim Einparken gegen die daneben geparkten Fahrzeuge. Vor Ort konnte der stark alkoholisierte Fahrer festgestellt werden. Ein Alkoholtest scheiterte zunächst, weil der 48-jährige Fahrer am Alkoholtestgerät saugte anstatt hinein zu pusten. Zuvor war er bereits beim Einparken in der naheliegenden Geschwister-Scholl-Straße gescheitert. An beiden Örtlichkeiten wurden verschiedene geparkte Fahrzeuge beschädigt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

