Oberhausen - Zeugin entdeckt gestohlenen Porsche dank Medienveröffentlichung

Dinslaken / Oberhausen (ots)

Am Montagabend meldete sich eine 69-jährige Frau aus Oberhausen bei der Leitstelle der Polizei in Wesel und teilte mit, dass sie einen der drei gesuchten Porsche entdeckt habe. Die Oberhausenerin war durch eine Veröffentlichung in den Medien auf die gestohlenen Autos aufmerksam geworden.

Bereits am Montagmorgen hatten wir darüber berichtet, dass während eines Porschetreffens in Dinslaken insgesamt drei Fahrzeuge entwendet worden waren.

Unter anderem ein blauer Porsche Carrera 911 SC 3.0 mit einem Kölner Kennzeichen.

Die Zeugin berichtete, dass der hochwertige Wagen an der Gudrunstraße in Oberhausen - Buschhausen stehen würde auf einem Parkplatz eines dortigen Sportplatzes an der Brunhildstraße. Die Gudrunstraße grenzt an dieses Sportgelände an.

Die Einsatzleitstelle verständigte daraufhin die Polizei in Oberhausen, die den Wagen an der von der Zeugin beschriebenen Örtlichkeit sicherstellten.

