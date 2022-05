Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Schweine verloren

Wesel (ots)

Der Fahrer eines Viehtransporters hat am Dienstagabend, 03.05.2022, einen Teil seiner Viehladung verloren. Gegen 20:00 Uhr befuhr der Fahrer des Transporters die B58 aus Richtung Schermbeck in Fahrtrichtung Wesel. Im abschüssigen Ausgang einer Linkskurve der innerstädtischen Friedrich-Ebert-Brücke öffnete sich während der Fahrt auf der rechten Seite des Transporters eine Ladeluke. Zwei Schweine fielen dabei auf die Fahrbahn. Ein Schwein musste aufgrund der Verletzungen vor Ort durch einen Tierarzt erlöst werden, das zweite Schwein konnte eingefangen werden und blieb unverletzt. Warum sich die Klappe öffnete, ist derzeit nicht bekannt. Für die Dauer der Bergung und der tierärztlichen Maßnahmen mussten die Fahrspuren für 90 Minuten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, Polizeibeamte leiteten den Verkehr um. Gegen den Fahrer des Transporters ist ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell