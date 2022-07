POL-BI: Welpe vor Einkaufszentrum gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 03.07.2022, gewaltsam Zugang zu einem Büro und einem Imbisswagen in der Straße Am Vorwerk. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter gelangten im Zeitraum von 04:30 Uhr und 06:30 Uhr in das Büro eines Imbisses. Dort durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut und entwendeten Bargeld. Zudem brachen sie einen frei stehenden Imbissstand vor dem Gebäude auf. ...

