POL-MK: Kabeltrommeln gestohlen

Hemer (ots) - Kabeldiebe haben zwischen Freitagmittag und Montagmorgen an der Altenaer Straße zugegriffen: Sie entwendeten etwa 150 Kilo Kabelreste, die auf einem Betriebsgelände lagerten. Das Unternehmen erstattete Anzeige bei der Polizei. Am vergangenen Wochenende wurde eine Fensterscheibe der Europaschule durch Steinwürfe beschädigt. Die Stadt erstattete Anzeige. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

