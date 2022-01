Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße

Dülmenerin verhindert Trickdiebstahl

Coesfeld (ots)

Durch ihr umsichtiges Verhalten konnte eine 48-jährige Dülmenerin am Freitag einen Trickdiebstahl zu ihrem Nachteil verhindern.

Die Dülmenerin befand sich nach einem Einkauf auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes. Dort sprach eine unbekannte männliche Person sie an und fragte nach dem Weg nach Dorsten. Hierbei hielt der Unbekannte der Frau einen Stadtplan, einen Zettel und einen Schreibblock vor. Als die Frau den Weg zur nächsten Autobahnauffahrt aufzeichnen wollte, schloss sie per Fernverrieglung ihr Auto. Dieses reagierte mit einem lauten Hupen, was auf eine geöffnete Tür hindeutet. Die Dülmenerin sah dann, dass sich eine zweite männliche Person an ihrer Handtasche zu schaffen machte, die sie nach dem Einkauf auf dem Beifahrersitz abgestellt hatte. Beide Männer flüchteten daraufhin direkt in verschiedene Richtungen.

Personenbeschreibung:

- männlich, ca. 175 cm groß, 40-45 Jahre alt, schwarze Haare mit gräulichem Ansatz, bekleidet mit einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke - männlich, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunklen Jacke, einem roten Schal und er führte eine Umhängetasche mit

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell