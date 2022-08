POL-BI: Flüchtiger Rollerfahrer rammt Streifenwagen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - Wie berichtet, wurde seit dem 04.07.2022 ein 85-jähriger demenzkranker Mann aus Sennestadt gesucht. Am Dienstag, 09.08.2022, wurde der Leichnam des Bielefelders in einem Waldgebiet aufgefunden. Es liegen keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod vor. Gegen 13:10 Uhr informierte ein Waldarbeiter die Polizei über das Auffinden einer verstorbenen Person in der Nähe eines ...

