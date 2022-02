Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei fasst flüchtigen Ladendieb

Kamp-Lintfort (ots)

Am Donnerstag gegen 16.15 Uhr entwendete ein 17-jähriger Jugendlicher aus Kamp-Lintfort einen Playstation 4 Konsolencontroller aus einem Warenhaus an der Moerser Straße. Er hatte sich den dunklen Controller zuvor unter die Jacke gesteckt und war dann aus dem Eingang gerannt. Dabei löste er die elektronische Diebstahlsicherung aus und lenkte so unfreiwillig die Aufmerksamkeit auf sich.

Eine vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung wurde ebenfalls auf den zügig rennenden jungen Mann aufmerksam und kontrollierte diesen. Während der Kontrolle holte er den Controller hervor, an dem die Diebstahlsicherung blinkte. Sogleich nahm er erneut die Flucht auf und rannte vor den Polizeibeamtinnen weg.

Eine Polizistin, die zufällig privat ebenfalls auf dem Parkplatz war, eilte ihren Kolleginnen zur Hilfe und nahm ebenfalls die Verfolgung des Täters auf. Zunächst mit dem Fahrzeug, dann auch zu Fuß.

Die Fluchtroute des Teenagers zog sich durch Gärten verschiedener Anwohner, dabei kletterte er auch über Mauern und Zäune. Die Polizeibeamten blieben jedoch dran. Schließlich konnten Sie ihn am Holunderweg stellen.

Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen fanden sie auch fünf Powerbanks eines anderen Geschäfts in Kamp-Lintfort. Diese und der Controller wurden sichergestellt.

Die Polizeibeamten übergaben den 17-Jährigen seinen Erziehungsberechtigten.

