Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Aufmerksamer Busfahrer, Einsätze in Freibädern und am Klostersee, Unfälle, Randalierer, Neun Personen in Pkw

Reutlingen (ots)

Vermisste Seniorin in Bus entdeckt

Dank einem aufmerksamen Busfahrer ist am Sonntagabend eine Vermisstensuche erfolgreich verlaufen. Der Polizei war am Morgen das Fehlen einer orientierungslosen, 80 Jahre alten Frau gemeldet worden. Sie hatte gegen 8.45 Uhr ihre Wohnung verlassen und war nicht zurückgekehrt. Im Laufe des Tages wurde mit zahlreichen Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber sowie Rettungshunden nach der Seniorin gesucht. Gegen 22.20 Uhr meldete sich der Fahrdienstleister der Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft bei der Polizei und gab an, dass sich die gesuchte Person in einem Bus der Linie 1 befindet. Die 80-Jährige konnte kurz darauf an der Haltestelle Unter den Linden von einer Polizeistreife angetroffen und anschließend wohlbehalten nach Hause gebracht werden. (ms)

Pfullingen (RT): Randalierer in Gewahrsam genommen

Eine randalierende Person musste die Nacht zum Montag im Gewahrsam des Pfullinger Polizeireviers verbringen. Der 37-Jährige wollte sich am Sonntag, kurz vor 22 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Fitnessstudio in der Klosterstraße verschaffen. Hierzu schlug er zunächst gegen die verschlossene Kellertür des Gebäudes. Als er von einem Zeugen darauf angesprochen wurde, begab sich der Mann zum Haupteingang. Da der 37-Jährige keine Berechtigungskarte zum Eintreten hatte, schlug er so heftig gegen die Eingangstür, dass diese erheblich beschädigt wurde. Als Mitarbeiter des Fitnessstudios hinzukamen, flüchtete der Randalierer in Richtung einer Firma und schlug auf mehrere geparkte Fahrzeuge ein. Ob an den Pkw ein Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. Anschließend kletterte der Mann über einen Bauzaun in den Garten eines Mehrfamilienhauses. Dort gelangte er auf eine Dachterrasse, warf mit mehreren Steinen um sich und bedrohte die Bewohner. Diesen gelang es jedoch, den Randalierer zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Da sich der 37-Jährige nicht beruhigen ließ und heftigen Widerstand leistete, musste er von den Polizisten geschlossen werden. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte er die Beamten aufs Übelste und trat mit den Füßen nach ihnen. Nach einer Blutentnahme musste der Mann seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. Er sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (ms)

Münsingen (RT): Kollision zwischen Pkw und Radfahrer

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag erlitten. Der 68-Jährige war gegen 12.20 Uhr mit einem Rennrad zunächst auf der Kreisstraße von Buttenhausen herkommend in Richtung Münsingen unterwegs. Im Anschluss wollte er nach links auf den dortigen, parallel verlaufenden Radweg fahren und kündigte dies laut Zeugenangaben mit dem Arm an. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 6er BMW eines 51 Jahre alten Mannes, der in diesem Moment den Radler überholen wollte. Der 68-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Er musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf über 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Pfullingen (RT): Einsatz am Klostersee

Weil eine Seniorin in den Klostersee gefallen ist, sind Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend ausgerückt. Gegen 19.10 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Frau nicht mehr selbstständig aus dem Klostersee herauskomme. Beim Eintreffen der Rettungs- und Einsatzkräfte hatte eine Passantin der Frau bereits aus dem See geholfen. Diese erzählte, dass sie beim Spazieren in den See gefallen sei. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und aufgrund des Verdachts einer Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht. (sm)

Lichtenstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich eine 75-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der B312 am Sonntagabend zugezogen. Die Frau fuhr gegen 21 Uhr mit ihrem VW Golf Plus von Unterhausen kommend in Fahrtrichtung Pfullingen. Aufgrund von Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw, an dem Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden war, musste geborgen und abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Lichtenstein war mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (sm)

Reutlingen (RT): Mädchen unsittlich berührt

Zwei Mädchen sollen am Sonntagnachmittag im Freibad von einem 28 Jahre alten Mann unsittlich berührt worden sein. Die beiden 14-Jährigen hielten sich gegen 17.30 Uhr im gut gefüllten Wellenbecken auf, als sie der Mann unter der Wasseroberfläche im Intimbereich berührt haben soll. Die Mädchen vertrauten sich der Badeaufsicht an. Die daraufhin verständigten Einsatzkräfte brachten den Mann zum Polizeirevier, wo er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

Deizisau (ES): Rangelei im Freibad

Gegen derzeit drei Jugendliche, einen Heranwachsenden und einen Erwachsenen im Alter von 16, 18 und 42 Jahren ermittelt das Polizeirevier Esslingen unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. Gegen 19 Uhr war die Polizei gerufen worden, nachdem es im Freibad zu Rangeleien zwischen mehreren Jugendlichen und dem Personal gekommen war. Zuvor hatte dort aufgrund der hohen Zahl von Badegästen der Sprungturm geschlossen werden müssen. Mehrere Jugendliche sollen sich über das Verbot hinweggesetzt, die Sperrschilder überstiegen und in das volle Becken gesprungen sein, weshalb sie vom Person aus dem Bad verwiesen wurden und ein Hausverbot ausgesprochen werden musste. Während ein Teil der Jugendlichen das Bad verließen, widersetzten sich mehrere Beteiligte dem Verweis, wobei es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten mehrere Beteiligte, konnten aber kurz darauf in der Nähe des Bades angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Alle wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung und zu möglichen weiteren Beteiligten dauern an. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrunken unterwegs

Ein 47-Jähriger ist am frühen Montagmorgen in Stetten betrunken aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 2.15 Uhr war er mit seinem Mercedes in der Sielminger Straße unterwegs und fiel einer Polizeistreife auf, weil er sein Fahrzeug mehrmals unnötig abbremste und wieder beschleunigte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch ausgehend von dem Mann wahrgenommen werden. Ein erster Test ergab einen vorläufigen Alkoholwert von deutlich über drei Promille. Der 47-Jährige musste daher nicht nur eine Blutprobe sondern auch seinen Führerschein abgeben. (sm)

Mössingen (TÜ): Streit eskaliert

Ein Streit zwischen zwei Familien ist am Sonntagabend in der Albert-Schweitzer-Straße eskaliert. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten die Mitglieder zweier Familien gegen 18.30 Uhr im Hofraum eines Mehrfamilienhauses zunächst in verbale Streitigkeiten, die in der Folge in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Bei den Handgreiflichkeiten sollen Besenstiele und eine Kinderschippe zum Einsatz gekommen sein. Auch eine 27-Jährige, die schlichtend eingreifen wollte, wurde ebenfalls noch angegriffen. Außerdem soll mit einem Pflasterstein noch die Windschutzscheibe des Pkw eines Familienmitglieds eingeworfen worden sein. Alle Beteiligten wurden den ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und zum Teil vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (sm)

Mössingen (TÜ): Zu neunt und ohne Sicherung im Auto unterwegs

Ein Ausflug ins Freibad musste am Samstag zu Fuß fortgesetzt werden, nachdem die Polizei die Weiterfahrt in dem völlig überbesetzten Auto untersagt hat. Gegen 15.50 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Tübingen in der Albblickstraße ein VW Golf auf, in dem deutlich mehr Personen als vorhandene Sitzplätze waren. Bei der folgenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass sich in dem Auto neun Personen befanden, sieben davon auf der Rückbank. Zwei Erwachsene und zwei Kinder hatten auf dem Rücksitz Platz genommen, ein Kind und ein Kleinkind saßen noch auf deren Schoß. Ein weiteres Kind befand sich im Fußraum der Rückbank. Weder wurde ein Kindersitz mitgeführt, noch war jemand angeschnallt. Die Erwachsenen sehen nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen und entsprechenden Bußgeldern entgegen. (sm)

Ofterdingen (TÜ): Motorradfahrerin gestürzt

Beim Anfahren ist eine Motorradfahrerin am Samstagvormittag auf der Hechinger Straße gestürzt. Die 64-Jährige war mit ihrer Honda auf der Hechinger Straße in Richtung Tübinger Straße unterwegs und musste an der dortigen Kreuzung verkehrsbedingt warten. Beim Anfahren kam sie aus dem Gleichgewicht und kippte samt ihrer Maschine um. Dabei wurde sie so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Balingen (ZAK): Kradfahrerin verletzt

Eine jugendliche Leichtkraftradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Hirschbergstraße leicht verletzt worden. Kurz nach sieben Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes Sprinter die Hirschbergstraße in Richtung Innenstadt und wollte nach rechts in die Charlottenstraße abbiegen. Während des Abbiegens entschied er sich, doch geradeaus weiterzufahren. Hierbei achtete er nicht auf die auf ihrer Yamaha nachfolgende 17-Jährige und kollidierte mit dieser. Die Jugendliche stürzte auf den Asphalt und wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (sm)

Burladingen-Ringingen (ZAK): Mülleimer in Brand gesetzt

Ein Mülleimer ist am Sonntagmittag in der Straße Neuer Weg in Brand gesetzt worden. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte gegen 13.15 Uhr den vor einer Turnhalle stehenden, brennenden Mülleimer und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer rasch löschen und ein Übergreifen auf die Halle verhindern. Durch die Flammen und die entstandene Hitze wurde jedoch das Glaselement neben dem Eingang in Mitleidenschaft gezogen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell