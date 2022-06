Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen, verletzter Kaufhausdetektiv, Polizisten angegriffen und bedroht, Pkw-Diebstahl, Verkehrsunfälle mit Verletzten, Brand an Neubau, Verkehrsbehinderung

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Am frühen Sonntagmorgen ist es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren teils erheblich alkoholisierten Personen beim Sportplatz Steinhilben gekommen, bei welcher auch ein Polizeibeamter Verletzungen erlitt. Gegen 01.30 Uhr kam es bei der dort stattfindenden Veranstaltung zunächst zu einer Körperverletzung zwischen einem 21-Jährigen und zwei weiteren Männern, aufgrund derer die Polizei verständigt wurde. Nach Eintreffen der Polizeibeamten griff der 21-Jährige unvermittelt einen 32-Jährigen an, welcher ihn zuvor mittels seines Mobiltelefons fotografiert haben soll. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten beide nur unter Anwendung von unmittelbarem Zwang trennen, wobei dem 21-Jährigen Handschließen angelegt werden mussten. Hierbei zog sich ein Polizeibeamter leichte Verletzungen zu. Nachdem sich während der weiteren polizeilichen Sachverhaltsaufnahme die Gemüter wieder beruhigt hatten, wurde der kurzzeitig in Gewahrsam genommene 21-Jährige vor Ort wieder entlassen. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Esslingen-Weil (ES): Kaufhausdetektiv leicht verletzt

In Ausübung seiner Tätigkeit ist ein Kaufhausdetektiv am Samstagnachmittag leicht verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr, beobachtete der 52-jährige Detektiv einen vermeintlichen Kunden, wie dieser in einem Sportgeschäft in der Weilstraße Tennisschuhe im Wert von circa 75 Euro aus dem Regal nahm und diese in einem mitgeführten Rucksack verstaute. Beim Versuch das Geschäft zu verlassen wurde der 31-jährige Täter vom Detektiv angesprochen, woraufhin es zum Gerangel zwischen den Beiden kam. Beim Festhalteversuch zog sich der 51-Jährige schließlich leichte Verletzungen an der Handfläche zu. Es gelang ihm dennoch den Dieb bis zum Eintreffen der herbeigerufenen Streife festzuhalten. Im Zuge der Sachverhaltsklärung konnte beim 31-Jährigen neben den entwendeten Turnschuhen auch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Esslingen-Hohenkreuz (ES): Nach Bedrohung Widerstand geleistet

Gleich mehrere Streifenwagenbesatzungen sind am späten Samstagabend im Ina-Rothschild-Weg im Einsatz gewesen. Gegen 21.30 Uhr teilte ein Anrufer mit, dass seine Mutter von ihrem ehemaligen Lebensgefährten unter anderem mit einem Messer bedroht wurde. Der Täter hatte sich zunächst vor Eintreffen der Streifen von der Örtlichkeit entfernt. Während der Sachverhaltsklärung kehrte der 33-Jährige allerdings wieder zur Wohnung seiner Ex-Freundin zurück und traf dort auf die eingesetzten Streifen. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, setzte er sich derart zur Wehr, dass er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten. Selbst am Boden liegend trat der 33-Jährige nach den Einsatzkräften. Bei der Durchsuchung seiner Person konnte ein Messer aufgefunden werden. Durch die Widerstandshandlungen erlitten zwei Polizeibeamte Schürfwunden an den Armen und Händen, konnten ihren Dienst allerdings fortsetzen. Aufgrund seines mentalen Zustandes wurde der Beschuldigte nach erster ärztlicher Versorgung einer erlittenen Kopfplatzwunde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Gegen ihn ermittelt das Polizeirevier Esslingen wegen mehrerer Straftatbestände.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Hochwertiger Pkw entwendet (Zeugenaufruf)

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Samstagnachmittag ist ein Porsche 911 Turbo S, Baujahr 2014 aus einer Tiefgarage in der Stadionstraße entwendet worden. Den ersten Ermittlungen zu Folge war das Fahrzeug vom 63-jährigen Halter zuletzt am Dienstagabend gegen 20 Uhr gesehen worden. Als er am Samstag gegen 13 Uhr zum Fahrzeug in der Tiefgarage zurückkehrte, stellte er das Fehlen fest. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Porsche 911 Turbo S mit Lederausstattung (Fahrersitz bereits etwas abgenutzt) und dem amtlichen Kennzeichen RT-LA 580. Vorne rechts weist das Fahrzeug einen leichten Unfallschaden (Kratzer) auf. Es muss von einem Zeitwert von etwa 100.000 Euro ausgegangen werden. Derzeitigen Ermittlungen zu Folge war das Fahrzeug in einer geschlossenen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatzeitpunkt, Täter oder Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Filderstadt unter Telefonnummer 0711 - 70913 in Verbindung zu setzen.

Flughafen Stuttgart (ES): Streit um Parkgebühr eskaliert

Aufgrund vermeintlich zu hoher Parkgebühr ist es am Samstagnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Ein 48-jähriger Pkw-Lenker wollte nach seinem Parkvorgang vom Parkplatz der Abflugebene am Terminal 3 fahren. Als ihm eröffnet wurde, dass er für die Parkdauer 20 Euro zu entrichten hat, beschwerte er sich bei einem Parklotsen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf sich die Parkgebühr aufgrund der fortgeschrittenen Zeit automatisch auf 30 Euro erhöhte. Dies veranlasste den 48-Jährigen den 22-jährigen Parklotsen körperlich anzugreifen. Dieser setzte sich zur Wehr. Auf die Szene wurde ein ebenfalls 22-jähriger Kollege des Parklotsen aufmerksam und ging seinerseits körperlich gegen den 48-Jährigen vor. Die Kontrahenten erlitten durch die Auseinandersetzung lediglich leichte Verletzungen. Eine sofortärztliche Behandlung war nicht notwendig.

Weilheim an der Teck (ES): Polizisten mit Pflasterstein beworfen

Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme wegen Beleidigung sind Polizeibeamte des Polizeireviers Kirchheim/Teck mit einem Pflasterstein beworfen worden. Gegen 01.15 Uhr, war eine Streifenwagenbesatzung in der Bissinger Straße tätig und nahm eine Beleidigungsanzeige auf. Hierbei standen sie am abgestellten Streifenwagen. Unvermittelt traf ein circa 8x5 cm großer Pflasterstein das Fahrzeug und beschädigte hierbei das Dach und den Blaulichtbalken. Der Stein schlug nur wenige Zentimeter von den eingesetzten Beamten ein. Zeugenaussagen zu Folge hatten sich drei männliche Personen im Bereich des Einganges des dortigen Fitnessstudios aufgehalten. Einer der Männer warf den Stein von dort aus in Richtung der wenige Meter entfernten Streifenwagenbesatzung. Anschließend ging die Personengruppe in unbekannte Richtung weg. Glücklicherweise traf der Stein ausschließlich den Streifenwagen. Die drei männlichen Personen werden als 18-20 Jahre alt, mit blauen Jeanshosen und hellen T-Shirts bekleidet beschrieben. Eine der Personen hatte darüber hinaus einen dunklen Drei-Tage-Bart, nach oben gegelte Haare, seitlich kurz geschnitten und einen dunklen Hautteint. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Werfers.

Nürtingen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Samstag auf der Bundesstraße 313 zwischen Nürtingen und Großbettlingen verletzt. Der Fahranfänger war gegen 14.45 Uhr mit seiner KTM in Fahrtrichtung Großbettlingen unterwegs, als er im Verlauf einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, zunächst ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten streifte und anschließend auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Tübingen (TÜ): Brand an Neubau

Am späten Samstagabend ist es am Neubau des städtischen Kindergartens in der Rosenaustraße zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen. Gegen 22.30 Uhr wurde der integrierten Leitstelle Tübingen mitgeteilt, dass es zum Brand kam. Vor Ort stellte sich heraus, dass die in Holzoptik gehaltene Fassade des Kindergartens in Brand stand. Die verständigte Feuerwehr war mit 32 Einsatzkräften vor Ort und konnte durch Entfernen der Verkleidung den Brand schnell löschen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden vom Polizeirevier Tübingen geführt. Am Gebäude entstand Sachschaden von etwa 60.000 Euro.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Verkehrsbehinderungen aufgrund Pannenfahrzeug

Am Samstagnachmittag ist es aufgrund eines defekten Fahrzeugs zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 27 bei Kirchentellinsfurt gekommen. Zwischen der Ausfahrt und Auffahrt Kirchentellinsfurt war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart ab 15.30 Uhr nach einem technischen Defekt an einem Pkw durch Öl erheblich verschmutzt. Aufgrund der aufwändigen Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei, musste die Richtungsfahrban für den Verkehr bis gegen 18.10 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung über die dortige Anschlussstelle wurde eingerichtet. Der defekte Pkw musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Polizeibeamte nach häuslicher Auseinandersetzung mit Messer bedroht

Am Samstagabend ist ein 37-Jähriger in Gewahrsam genommen worden, nachdem er zunächst auf seine ehemalige Lebensgefährtin losgegangen ist und anschließend die eingesetzten Polizeibeamten mit einem Messer bedroht hat. Gegen 20.50 Uhr suchte ein 37-Jähriger zunächst seine ehemalige Lebensgefährtin an deren Wohnanschrift auf, wobei er in solchem Maße körperlich auf sie einwirkte und mit einem Messer bedrohte, dass die Nachbarn über Notruf die Polizei verständigten. Nach Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen hatte der Mann die Wohnung bereits wieder verlassen und konnte durch die Beamten im direkten Umfeld der Wohnung angetroffen werden. Das von ihm mitgeführte Messer hielt er hierbei weiterhin in der Hand und ging trotz mehrfacher Aufforderung stehen zu bleiben und das Messer fallen zu lassen, in bedrohlicher Art und Weise auf die Beamten zu. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray ließ er das Messer schließlich fallen und konnte im weiteren Verlauf unter Zwangsanwendung in Gewahrsam genommen werden. Seine ehemalige Lebensgefährtin verletzte sich bei der vorausgegangenen Auseinandersetzung leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 37-Jährige musste die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung verbringen und sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.

Rosenfeld (ZAK): Mit Trike verunglückt

Leichte Verletzungen und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend bei Rosenfeld ereignet hat. Ein 57-Jähriger befuhr zusammen mit seiner 30-jährigen Sozia gegen 17.45 Uhr die Landesstraße 415 von Geislingen kommend in Fahrtrichtung Rosenfeld, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Trike nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum sowie einen Holzmast prallte. Hierbei verletzte sich der 57-Jährige leicht und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Seine Mitfahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Die Höhe des am Mast und dem Fahrzeug entstanden Schadens lässt sich noch nicht beziffern.

Schömberg (ZAK): Mehrere Verletzte nach Vorfahrtsverletzung

Am Samstagmorgen ist es auf der Landesstraße 435 bei Schömberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen und hohem Sachschaden gekommen. Die 76-jährige Fahrerin eines Audi befuhr zusammen mit einem Beifahrer gegen 10.55 Uhr zunächst die Kreisstraße 7169 und bog an der Einmündung zur L 435 nach links in Fahrtrichtung Schömberg ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des auf der L 435 in Richtung Deilingen fahrenden Ford eines 52-Jährigen und dessen 38-jährigen Beifahrerin. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander, wobei sich bis auf die 38-jährige Beifahrerin im Ford alle Beteiligten leichte Verletzungen zuzogen, welche vor Ort behandelt wurden. Die Beifahrerin des Ford wurde mit schweren Verletzung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, welche abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Die Feuerwehr Schömberg war aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe an der Unfallstelle tätig. Während der Unfallaufnahme und den Fahrbahnreinigungsarbeiten durch die vor Ort ebenfalls anwesende Straßenmeisterei kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

