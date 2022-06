Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall bei Metzingen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Unfall mit drei Verletzten

Drei Personen sind bei einem heftigen Verkehrsunfall am Freitagmittag in der sogenannten Schlössleskurve verletzt worden. Ein 31-Jähriger war gegen 13 Uhr mit einem VW auf der L 380 A von der B 28 herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in Richtung Neuhausen kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden 3er BMW eines 53 Jahre alten Mannes. Durch den Aufprall wurden eine Beifahrerin in dem VW sowie der BMW-Lenker und eine Mitfahrerin in seinem Wagen verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 80.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. Neben drei Fahrzeugen des Rettungsdienstes, darunter ein Notarztwagen, waren auch drei Fahrzeuge der Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Der Verkehr musste einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (ms)

