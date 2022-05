POL-NOM: Körperverletzung/ Bedrohung

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Feldweg zwischen Triftstraße und "Am Siebeck"; Sonntag, 15.05.2022, 10:15 Uhr NORTHEIM (TH) Am Sonntagvormittag, 15.05.2022, gegen 10:15 Uhr, ist es auf einem Feldweg zwischen der Triftstraße und der Straße "Am Siebeck" zu einem Sturz eines Radfahrers gekommen. Ein 64-jähr. Northeimer befuhr mit einem dreirädrigen Fahrrad den Feldweg und führte einen Hund an der Leine. Aus bislang ...

mehr