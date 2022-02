Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Sturmbilanz Zeynep: rund 100 Einsätze für die Feuerwehr (19.02.2022, 11:00 Uhr)

Norderstedt (ots)

Im Zusammenhang mit der Sturmlage "Zeynep" ist die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt ab Freitag, den 18.02.2022 - mit Stand 19.02.2022, 11:00 Uhr - zu insgesamt rund 100 Einsätzen alarmiert worden.

Im Zeitraum von Freitag, 20:34 Uhr bis Samstag, 02:45 Uhr wurden die Einsätze dabei von der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn zentral an die Fernmeldezentrale (FMZ) in der Feuerwache Garstedt gemeldet, um von hier auf die entsprechenden Ressourcen verteilt zu werden. Bereits im Vorwege war es am Freitag zu 17 Einsätzen für die Feuerwehr gekommen, über die FMZ wurden weitere 38 Einsätze disponiert. In der Nacht und am Samstagmorgen sind über die Leitstelle weitere 17 Alarmierungen erfolgt. Hinzu kommen unzählige Folgeeinsätze und Alarmierungen über Funk, zu Einsatzstellen, die erst jetzt bei Tageslicht entdeckt und gemeldet werden, so dass eine abschließende Einsatzzahl erst später festgestellt werden kann.

In der Spitze waren alle vier Freiwilligen Feuerwehren mit über 150 Kräften im Einsatz.

Die meisten Einsätze entfielen auf Bäume oder größere Äste, die entweder bereits auf Verkehrswege, Fahrzeuge oder Gebäude gefallen waren oder noch zu Fallen drohten. Dasselbe gilt für Dächer bzw. Bestandteile von Dächern. Personen kamen bei den sturmbedingten Einsätzen nicht zu Schaden.

Oberbürgermeisterin Elke-Christina Roeder und Stadtwehrführer Fabian Wachtel machten sich gegen 22:20 u.a. in der Fernmeldezentrale, sowie einer Einsatzstelle in der Hinrich-Thieß-Straße ein Bild von der Lage.

Besondere Einsatzlagen (Auswahl):

Elfenhagen, AKN-Bahnhof Meeschensee (FOTOS): 18.02.2022 20:23 Uhr - 22:44 Uhr, Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe, THW Ortsverband Norderstedt Drei Bäume sind auf das Gleisbett gestürzt. Zwei weitere Bäume drohten zu stürzen. In den Bahnhof einfahrender Triebwagen der AKN hatte umgestürzten Baum erfasst und mitgeschleift, in Folge dessen sprang der Triebwagen im Bahnhofsbereich aus dem Gleis. Die Einsatzstelle erstreckte sich über rund 60 Meter. Auf Grund der Örtlichkeit konnten die Fahrgäste den Zug eigenständig verlassen. Keine Verletzten Personen. Zur Ausleuchtung und Unterstützung bei den Sägemaßnahmen wurde das THW nachalarmiert. Der Zugverkehr wurde seit diesem Zeitpunkt eingestellt, der Triebwagen verblieb vor Ort in seiner Endposition.

Hinrich-Thieß-Straße (FOTOS):

18.02.2022 20:01 Uhr - 19.02.2022 00:40 Uhr, Freiwillige Feuerwehr Harksheide Circa 20 Meter hohe Tanne war umgestürzt und in der Baumkrone eines anderen Baumes, schräg über Wohnbebauung und Schuppenanlage zum Liegen gekommen und drohte weiter abzustürzen. Die Gefahrenstelle wird über den Korb der Drehleiter mittels Motorsäge beseitigt.

Bahnhofstraße (FOTOS):

18.02.2022 23:45 Uhr - 01:54 Uhr, Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe Dach einer Garagenanlage zum Teil abgedeckt, weitere Teile drohten wegzufliegen.

Theodor-Fontane-Straße (FOTOS):

18.02.2022 23:48 Uhr - 19.02.2022 00:56 Uhr, Freiwillige Feuerwehr Garstedt, THW Ortsverband Norderstedt Die Dachfläche eines Reihenhauses war durch den Sturm großflächig auf rund 350 - 400 Quadratmetern Fläche abgedeckt, ein Schornstein wurde massiv beschädigt. Lose Kleinteile wurden durch die Feuerwehr abgetragen. In Zusammenarbeit mit dem THW wurde bereits losgerissene Teerpappe mit Säbel- und Rettungssägen entfernt, die restliche Dachfläche wurde mit Dachlatten und Schrauben gesichert.

Röntgengang (FOTOS):

19.02.2022 00:16 - 01:16 Uhr, Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe, Freiwillige Feuerwehr Harksheide Ein Baum war gegen ein Mehrfamilienhaus gestürzt, ein weiterer drohte zu stürzen. Der zweite Baum stürzte im Laufe der Maßnahmen auf ersteren. Beide Bäume wurden mittels Kettensäge beseitigt.

Gleiwitzer-Kehre (FOTOS):

19.02.2022 02:38 - 04:30 Uhr, Freiwillige Feuerwehr Garstedt, Betriebsamt der Stadt Norderstedt Ein Baum war quer über die Straße gestürzt und auf mehreren PKW zum Liegen gekommen. Der Baum wurde mittels Kettensäge über die Drehleiter entfernt, die Einsatzstelle wurde an das Städtische Betriebsamt übergeben.

