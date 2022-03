Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Lastwagen bleibt unter Brücke hängen (10.03.2022)

Singen (ots)

Ein Lastwagenfahrer ist am Donnerstagmorgen mit seinem Gefährt unter einer Brücke in der Duchtlinger Straße hängengeblieben. Der 49-Jährige Brummifahrer war auf der Landesstraße 191 von Singen in Richtung Duchtlingen unterwegs. Als er auf die Duchtlinger Straße abbog, übersah er das dortige Hinweisschild, dass eine Durchfahrt nur bis zu einer Höhe von 3 m möglich ist. In der Folge verkeilte sich der Aufbau seines Lasters unter einer Brückenbegrenzung. Um eine Weiterfahrt des Lastwagens zu ermöglichen, musste Luft aus allen vier Reifen gelassen und die Ladefläche mit allen verfügbaren Helfern zusätzlich beschwert werden. Der an Laster und Brücke entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

