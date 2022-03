Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Sonne geblendet - Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden bei Unfall (10.03.2022)

Villingen (ots)

Ein Leichtverletzter und rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der Straße "Am Krebsgraben" am Donnerstagmorgen. Ein 28-jähriger Mann fuhr mit einem VW-Bus auf dem "Krebsgraben" in Richtung Berliner Straße. Auf Höhe der Einfahrt zu einem Möbelgeschäft blendete die Sonne den jungen Mann, so dass er einen Audi TT eines 43-Jährigen übersah der auf den Parkplatz abbog. In der Folge prallte der 28-Jährige mit seinem Wagen in das Heck des Audis. Der Audi-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der VW-Bus war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

