Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Technischer Defekt an Strommast führt zu Stromausfall (09.03.2022)

Stockach (ots)

Zu einem brennenden Strommast rückte die Feuerwehr Stockach am Mittwochabend in die Straße "Am Osterholz" aus. Ein technischer Defekt an der Verkabelung des Strommastes, der sich in der Nähe der dortigen Kleingartenanlage befindet, führte gegen 18 Uhr zu einem kurzen Schmorbrand an dem Mast. Der Schmorbrand ging noch vor dem Eintreffen der verständigten Feuerwehr von selbst aus. Folge des Defektes und des Schmorbrandes an der Verkabelung waren Stromausfälle im Bereich der Gemeinden Eigeltingen und Heudorf sowie Störungen im Ampelnetz der Stadt Stockach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell