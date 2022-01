Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Oos, B3 - Nachtragsmeldung zur Vollsperrung nach Unfall

Baden-Oos, B3 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitagmittag auf der B3 zwischen Baden-Oos und der Ausfahrt Haueneberstein. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll gegen 11.45 Uhr trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Hierdurch sei es zu einer Kollision mit zwei weiteren Pkw gekommen. Ein Beteiligter wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Zwei Verletzte wurden durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 50.000 Euro. Die Vollsperrung der B3 konnte gegen 13:30 Uhr aufgehoben werden. Der Unfallhergang ist nun Bestandteil der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden.

Ursprungsmeldung vom 21.01.2021, 12.16 Uhr

POL-OG: Baden-Baden, B3 - Vollsperrung nach Unfall

Baden-Baden, B3 Eine Vollsperrung ist aktuell die Folge eines Verkehrsunfalls auf der B3 zwischen Baden-Baden und der Ausfahrt Haueneberstein. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Die Polizei regelt derzeit den Verkehr. Zur Schadenshöhe und Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt.

