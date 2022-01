Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein -Trunkenheitsfahrt folgen mehrere Anzeigen, couragierte Zeugen verhindern weitere Fahrt

Au am Rhein (ots)

Ein 35 Jahre alter Autofahrer sieht sich nach einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss am Donnerstagabend in der Rheinstraße nicht nur einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegenüber, sondern auch noch einem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung und sexueller Belästigung. Der Mann fuhr gegen 22:20 Uhr sein Auto am Rheindamm fest, was durch Zeugen beobachtet wurde. Eine Frau versuchte daraufhin den Mittdreißiger durch gutes Zureden von einer Weiterfahrt abzuhalten. Im Weiteren soll der Autofahrer die Zeugin daraufhin zunächst gestoßen und auch unsittlich berührt haben. Deren Begleiter soll der Tatverdächtige beleidigt haben und versuchte überdies ihm einen Faustschlag zu versetzen. Trotz eines Treffers am Arm, blieb der Zeuge indes unverletzt. Weitere Zeugen konnten den Autofahrer bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei an der Weiterfahrt hindern. Nach einer Blutentnahme in einer Klinik sieht der 35-Jährige nun einer Reihe von Anzeigen entgegen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell