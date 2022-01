Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Offenburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen auf dem Parkplatz der Mehrzweckhall in der Hubertusstraße in Weier, sind die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Ein Unbekannter zerstörte zwischen Mittwoch und Donnerstag zwei Scheiben an einem dort geparkten Citroen, sowie die Fahrerscheibe eines daneben geparkten Volvo. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter liefern können, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 an die Ermittler des Offenburger Polizeireviers.

/rs

